События

05:58 10.05.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тыс

1 мин читать
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тыс

По состоянию на 2:00 по киевскому времени воскресенья, число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний в мире достигло 280 тыс. 201 человека, сообщил сайт Worldometer.
Всего с начала распространения коронавируса, по информации ресурса, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, выявлено 4 млн 097 тыс. 868 инфицированных, излечились 1 млн 434 тыс. 536 человек.
Лидером по числу инфицированных и летальных исходов продолжают оставаться Соединенные Штаты, где зарегистрировано 1 млн. 347 тыс. 003 заразившихся и 80 тыс. 032 смертных случая от коронавируса. В то же время, смертность составляет 242 человека на 1 млн населения.
По числу скончавшихся за США следует Великобритания - 31 тыс. 587 (215 тыс. 260 инфицированных, скончались 465 человек на 1 млн населения), затем идут Италия - 30 тыс. 395 (218 тыс. 268 и 503), Испания - 26 тыс. 478 (262 тыс. 783 и 566), Франция - 26 тыс. 310 (176 тыс. 658 и 403), Бразилия - 10 тыс. 169 (156 тыс. 061 и 50), Германия - 7 тыс. 549 (171 тыс. и 90), России - 1 тыс. 827 (198 тыс. 676 и 13).

Теги: #коронавирус #цифры #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:53 10.05.2020
В Херсонской области за сутки подтверждено еще 3 новых случая заболевания коронавирусом

В Херсонской области за сутки подтверждено еще 3 новых случая заболевания коронавирусом

01:33 10.05.2020
На Буковине 9 мая зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19

На Буковине 9 мая зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19

21:32 09.05.2020
Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

18:36 09.05.2020
В Молдове за сутки зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались

В Молдове за сутки зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались

17:12 09.05.2020
В Испании за сутки от коронавируса скончались 179 человек, страна готовится к дальнейшему ослаблению мер по изоляции

В Испании за сутки от коронавируса скончались 179 человек, страна готовится к дальнейшему ослаблению мер по изоляции

16:58 09.05.2020
В Словакии впервые с 10 марта не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

В Словакии впервые с 10 марта не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

15:10 09.05.2020
Число заразившихся Сovid-19 в Беларуси за сутки выросло на 951 и превысило 22 тыс

Число заразившихся Сovid-19 в Беларуси за сутки выросло на 951 и превысило 22 тыс

14:09 09.05.2020
В Харьковской области COVID-19 подтвержден у 5-месячного ребенка, он госпитализирован - Кучер

В Харьковской области COVID-19 подтвержден у 5-месячного ребенка, он госпитализирован - Кучер

13:53 09.05.2020
В Украину спецрейсом из Кувейта отправлены 46 граждан

В Украину спецрейсом из Кувейта отправлены 46 граждан

13:05 09.05.2020
В Киеве спасатели проводят дезинфекцию в парке Вечной славы и на Аллее Героев Крут - ГСЧС

В Киеве спасатели проводят дезинфекцию в парке Вечной славы и на Аллее Героев Крут - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАПАДЕНИЕ СУДНО АФРИКА ПИРАТЫ

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

НАРУШЕНИЯ НАЦПОЛИЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Правоохранители во время проведения мероприятий 9 мая в Украине открыли 4 уголовных производства, составили 20 админпротоколов

АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СТАНЦИЯ

На станции "Академик Вернадский" ушел из жизни участник 25-й Украинской антарктической экспедиции

ДОНБАСС КРЫМ ЗЕЛЕНСКИЙ ОРДЛО

Зеленский: мы сделаем все для наступления дня, когда в Донецке будет установлен Колокол Мира, а в Симферополе – Колокол Единства

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, в том числе 12 медработников

ПОСЛЕДНЕЕ

Спикер парламента Грузии назвал назначение Саакашвили на должность в Украине "бросающим тень" на двустороннее сотрудничество

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

Около 300 пациентов, среди которых и больные коронавирусом, горевшей в Москве больницы эвакуировали

В Киеве 10 мая откроются 19 продрынков

СБУ задержала двух поджигателей синагоги в Херсоне

Правоохранители во время проведения мероприятий 9 мая в Украине открыли 4 уголовных производства, составили 20 админпротоколов

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

В Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка, составлено 4 админпротокола - МВД

Европа должна стать сильнее после нынешнего кризиса, считают в руководстве ЕС

В Херсоне полиция задержала одного из подозреваемых в попытке поджога синагоги

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА