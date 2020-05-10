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04:53 10.05.2020

В Херсонской области за сутки подтверждено еще 3 новых случая заболевания коронавирусом

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В Херсонской области за сутки подтверждено еще 3 новых случая заболевания коронавирусом

В Херсонской области в субботу, 9 мая, лабораторным методом подтверждено 3 новых случая заболевания COVID-19, сообщил глава региона Юрий Гусев.
"За последние сутки специалистами областного лабораторного центра Минздрава проведены 250 ПЦР-исследований на выявление коронавируса, по результатам чего имеем 3 новых случая", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.
Глава ОГА уточнил, что новые случаи зафиксированы в Херсоне (1) и Каховском районе (2 ранее контактировавших с больным коронавирусом).
"Все три человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором", – подчеркнул Гусев.
Также он отметил, что выздоровело 11 пациентов – жителей Алешковского, Голопристанского районов и Херсона.
По состоянию на вечер 9 мая в области находится 159 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 80 из них уже выздоровели, 2 летальных исхода.

Теги: #коронавирус #херсонская #ситуация
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