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03:16 10.05.2020

Спикер парламента Грузии назвал назначение Саакашвили на должность в Украине "бросающим тень" на двустороннее сотрудничество

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Спикер парламента Грузии назвал назначение Саакашвили на должность в Украине "бросающим тень" на двустороннее сотрудничество

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает непонятным решение о назначении бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, "которое" бросает тень на двустороннее политическое сотрудничество.
"Это решение было очень непонятным и это кадровое решение, бесспорно, бросает тень на политическое сотрудничество между нашими странами", - заявил Талаквадзе в субботу вечером в эфире грузинского телеканала.
По его словам, грузинская сторона обратилась к украинской Раде, которая затем сняла с повестки дня вопрос о назначении Саакашвили на пост вице-премьера, однако после этого президент Украины назначил его руководителем консультативного совета.
"И мы слышали комментарий, что правительство Украины само решает, куда назначать своих граждан", - сказал он, отметив, что "с другой стороны, когда этот гражданин другой страны ежедневно вмешивается во внутреннюю политику Грузии, планирует дестабилизацию и занят деструкцией, интересно, какая позиция будет у украинской стороны в этом случае".
Председатель грузинского парламента считает, что в последующие месяцы "украинское общество увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили" главой комитета реформ.

Теги: #грузия #саакашвили #украина #парламент
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Интерфакс-Украина
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