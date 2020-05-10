На Буковине 9 мая зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19

В Черновицкой области в субботу, 9 мая, лабораторным методом подтверждено 89 случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"Сегодня, 9 мая, в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах. Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания коронавирусос", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Также Осачук сообщил о 18 буковинцах, которые за субботу выздоровели.

По его словам, всего в лаборатории за последние сутки протестировано 423 образцов материалов.