События

01:33 10.05.2020

На Буковине 9 мая зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19

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На Буковине 9 мая зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19

В Черновицкой области в субботу, 9 мая, лабораторным методом подтверждено 89 случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава региона Сергей Осачук.
"Сегодня, 9 мая, в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах. Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания коронавирусос", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.
Также Осачук сообщил о 18 буковинцах, которые за субботу выздоровели.
По его словам, всего в лаборатории за последние сутки протестировано 423 образцов материалов.

Теги: #буковина #коронавирус #ситуация
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