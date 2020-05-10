Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

Пираты совершили нападение на транспортное судно RIO MITONG близ города Малабо (Экваториальная Гвинея), захватив двух членов экипажа в заложники, сообщают в субботу порталы, занимающиеся темой морской безопасности.

Предполагается, что захваченные моряки - граждане Украины и РФ. Остальные члены экипажа - в безопасности. Само судно, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыло в порт Малабо.

RIO MITONG ходит под флагом Коморских островов.