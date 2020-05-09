Около 300 пациентов, среди которых и больные коронавирусом, горевшей в Москве больницы эвакуировали

Эвакуация 295 пациентов горевшего корпуса больницы имени Спасокукоцкого, где лечат больных коронавирусом, заняла около 30 минут, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова журналистам в субботу.

"Возгорание произошло в одном из помещений ГКБ им. Спасокукоцкого, в шестиэтажном корпусе на первом этаже. Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы", - рассказала Ракова.

Она уточнила, что одна пациентка погибла, других пострадавших нет.

"Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы", - добавила Ракова.