События

23:46 09.05.2020

Около 300 пациентов, среди которых и больные коронавирусом, горевшей в Москве больницы эвакуировали

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Около 300 пациентов, среди которых и больные коронавирусом, горевшей в Москве больницы эвакуировали

Эвакуация 295 пациентов горевшего корпуса больницы имени Спасокукоцкого, где лечат больных коронавирусом, заняла около 30 минут, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова журналистам в субботу.
"Возгорание произошло в одном из помещений ГКБ им. Спасокукоцкого, в шестиэтажном корпусе на первом этаже. Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы", - рассказала Ракова.
Она уточнила, что одна пациентка погибла, других пострадавших нет.
"Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы", - добавила Ракова.

Теги: #эвакуация #больница #москва #пожар
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