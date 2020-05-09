В Киеве 10 мая откроются 19 продрынков

В воскресенье, 10 мая, в Киеве смогут восстановить полноценную работу ряд продовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

По информации Главного управления Госппродпотребслужбы в Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 10 мая 19 агропродовольственных рынков.

В частности откроются:

- Торговая площадка "Феофановский", ул.Заболотного 48-А;

- Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул.Изюмская, 1;

- ТРК "Базар на Лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул.Попудренко, 65;

- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул.Попудренко, 90/2;

- КП "Владимирский рынок", ул.Антоновича, 115;

- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;

- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул.Чернобыльская, 16/80;

- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

- Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул.Сверстюка, 3;

- Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул.Попудренко, 5;

- ООО "Путь", рынок Путь, ул.Зодчих, 52/1;

- Рынок ЧП "Колибрис", ул.Л.Курбаса, 6;

- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;

- ООО "РУИОЛ", «Рынок "Выгуровский", ул.Бальзака, 94;

- ЗАО "Рынок "Нивки", ул.Щербакивского, 47;

- МЧП "Забота", ул.Туполева, 13;

- ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул.Депутатская, 2;

- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В.Гавела, 18;

- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

На рынках должны быть обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционное термометрию на входе; не допуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3:00.

"Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущению стихийной торговли вокруг. Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи", – сказано в сообщении.