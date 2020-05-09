СБУ задержала двух поджигателей синагоги в Херсоне

В Херсоне задержаны два молодых человека, которые подозреваются в попытке поджога синагоги и подготовке провокаций 9 мая, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины установили и задержали двух злоумышленников, которые 20 апреля 2020 пытались поджечь синагогу в Херсоне", – сказано в сообщении на странице спецслужбы в Фейсбук в субботу.

В СБУ уточнили, что задержали двух молодых людей, которые поддерживают нацистскую идеологию. "Таким образом они вместе с сообщниками решили "отметить" годовщину лидера нацизма", – подчеркнули в спецслужбе.

Оперативники СБУ идентифицировали поджигателей и установили, что 9 мая они готовят новые провокации.