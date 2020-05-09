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17:48 09.05.2020

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

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Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Обьединенных сил 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Красногоровки и Опытного боевики обстреливали позиции подразделений ОС из гранатометов разных систем.

Защитники Широкино были обстреляны из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

По украинских военнослужащих, занимающих позиции под Хутором Вольный в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" открывали огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Крымского также велся огонь из миномета 120 мм, под Новотошковским - из миномета калибра 82 мм.

Под Ореховым боевики выпустили противотанковую управляемую ракету.

Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос
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