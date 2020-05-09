События

17:42 09.05.2020

Европа должна стать сильнее после нынешнего кризиса, считают в руководстве ЕС

2 мин читать
Европа должна стать сильнее после нынешнего кризиса, считают в руководстве ЕС

Европа так же, как преодолела последствия Второй мировой войны, должна стать сильнее после нынешнего кризиса, заявили руководители институтов Евросоюза по случаю Дня Европы.

Председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили в субботу с совместным обращением в связи с праздником Дня Европы, отмечаемым 9 мая.

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с предложением объединить главные в ту пору ресурсы воевавших друг против друга стран Европы и создать общие институты. Это, по его мнению, сделало бы войну не просто немыслимой, но и материально невозможной.

"Его слова изменили ход истории и заложили основы, на которых его и последовавшие поколения строили Европейский Союз, который у нас есть сегодня", - подчеркнули в своем обращении руководители ЕС.

В кризис коронавируса Евросоюз, по словам его руководителей, "смело действовал, чтобы обеспечить функционирование единого рынка", позволяющего доставлять медикаменты и медицинское оборудование туда, где они были нужны, обеспечить жителей всех стран союза продуктами и предметами первой необходимости.

ЕС принял "беспрецедентные решения", чтобы обеспечить правительства его стран финансовыми возможностями для преодоления кризиса, выделил 100 млрд евро на поддержание занятости, а Европейский центробанк предоставил беспрецедентные условия для кредитования населения и бизнеса.

"Давайте вспомним дух Робера Шумана и его сверстников - изобретательный, дерзкий и прагматичный, - говорится в обращении. - Они показали, что выход из кризисных моментов требует нового политического мышления и ухода от прошлого".

Руководители институтов ЕС напомнили об отмечавшемся накануне 75-летии окончания Второй мировой войны в Европе.

"Мы всегда должны помнить об ужасах и варварстве войны и о жертвах, принесенных для ее прекращения, - заявили они. - Сегодня мы размышляем о том, что произошло дальше. Давайте вспомним поколение 1950-х годов, которое верило, что из руин войны можно построить лучшую Европу и лучший мир, и строило их. Если мы усвоим эти уроки, если будем объединены солидарностью, будем отстаивать наши ценности, то Европа снова сможет выйти из кризиса и стать сильнее, чем прежде".

Теги: #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:54 09.05.2020
Порошенко: Убежден, что ЕС достойно пройдет нынешние испытания, станет сильнее и крепче

Порошенко: Убежден, что ЕС достойно пройдет нынешние испытания, станет сильнее и крепче

23:14 08.05.2020
Порошенко: сегодняшняя власть отдаляет членство Украины в ЕС и НАТО.

Порошенко: сегодняшняя власть отдаляет членство Украины в ЕС и НАТО.

20:41 07.05.2020
В Еврокомиссии будут придерживаться дистанционной работы, где это возможно, до 25 мая

В Еврокомиссии будут придерживаться дистанционной работы, где это возможно, до 25 мая

14:07 07.05.2020
Консультативная миссия ЕС передала средства защиты госучреждениям Украины

Консультативная миссия ЕС передала средства защиты госучреждениям Украины

10:30 07.05.2020
Порошенко расценил результаты саммита "ЕС - Западные Балканы" как четкий сигнал готовности Евросоюза к дальнейшему развитию

Порошенко расценил результаты саммита "ЕС - Западные Балканы" как четкий сигнал готовности Евросоюза к дальнейшему развитию

08:59 07.05.2020
ЕС выделит странам Западных Балкан 3,3 млрд евро на восстановление после кризиса из-за COVID-19

ЕС выделит странам Западных Балкан 3,3 млрд евро на восстановление после кризиса из-за COVID-19

00:07 06.05.2020
Лидеры ЕС намерены подтвердить европейскую перспективу западно-балканских стран в ходе видеосаммита

Лидеры ЕС намерены подтвердить европейскую перспективу западно-балканских стран в ходе видеосаммита

22:36 05.05.2020
Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

17:50 05.05.2020
Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель

Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель

17:29 05.05.2020
Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАРУШЕНИЯ НАЦПОЛИЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Правоохранители во время проведения мероприятий 9 мая в Украине открыли 4 уголовных производства, составили 20 админпротоколов

АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СТАНЦИЯ

На станции "Академик Вернадский" ушел из жизни участник 25-й Украинской антарктической экспедиции

ДОНБАСС КРЫМ ЗЕЛЕНСКИЙ ОРДЛО

Зеленский: мы сделаем все для наступления дня, когда в Донецке будет установлен Колокол Мира, а в Симферополе – Колокол Единства

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, в том числе 12 медработников

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине за минувшие сутки 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители во время проведения мероприятий 9 мая в Украине открыли 4 уголовных производства, составили 20 админпротоколов

В Молдове за сутки зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

В Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка, составлено 4 админпротокола - МВД

В Херсоне полиция задержала одного из подозреваемых в попытке поджога синагоги

Туриндустрия США за два месяца лишилась более 8 млн рабочих мест

В Испании за сутки от коронавируса скончались 179 человек, страна готовится к дальнейшему ослаблению мер по изоляции

В Киеве мужчину избили из-за шарфа с партийной символикой, полиция начала расследование

В Словакии впервые с 10 марта не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

Число заразившихся Сovid-19 в Беларуси за сутки выросло на 951 и превысило 22 тыс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА