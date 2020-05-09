Европа должна стать сильнее после нынешнего кризиса, считают в руководстве ЕС

Европа так же, как преодолела последствия Второй мировой войны, должна стать сильнее после нынешнего кризиса, заявили руководители институтов Евросоюза по случаю Дня Европы.

Председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили в субботу с совместным обращением в связи с праздником Дня Европы, отмечаемым 9 мая.

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с предложением объединить главные в ту пору ресурсы воевавших друг против друга стран Европы и создать общие институты. Это, по его мнению, сделало бы войну не просто немыслимой, но и материально невозможной.

"Его слова изменили ход истории и заложили основы, на которых его и последовавшие поколения строили Европейский Союз, который у нас есть сегодня", - подчеркнули в своем обращении руководители ЕС.

В кризис коронавируса Евросоюз, по словам его руководителей, "смело действовал, чтобы обеспечить функционирование единого рынка", позволяющего доставлять медикаменты и медицинское оборудование туда, где они были нужны, обеспечить жителей всех стран союза продуктами и предметами первой необходимости.

ЕС принял "беспрецедентные решения", чтобы обеспечить правительства его стран финансовыми возможностями для преодоления кризиса, выделил 100 млрд евро на поддержание занятости, а Европейский центробанк предоставил беспрецедентные условия для кредитования населения и бизнеса.

"Давайте вспомним дух Робера Шумана и его сверстников - изобретательный, дерзкий и прагматичный, - говорится в обращении. - Они показали, что выход из кризисных моментов требует нового политического мышления и ухода от прошлого".

Руководители институтов ЕС напомнили об отмечавшемся накануне 75-летии окончания Второй мировой войны в Европе.

"Мы всегда должны помнить об ужасах и варварстве войны и о жертвах, принесенных для ее прекращения, - заявили они. - Сегодня мы размышляем о том, что произошло дальше. Давайте вспомним поколение 1950-х годов, которое верило, что из руин войны можно построить лучшую Европу и лучший мир, и строило их. Если мы усвоим эти уроки, если будем объединены солидарностью, будем отстаивать наши ценности, то Европа снова сможет выйти из кризиса и стать сильнее, чем прежде".