В Испании за сутки от коронавируса скончались 179 человек, страна готовится к дальнейшему ослаблению мер по изоляции

В Испании врачи зафиксировали за сутки смерть 179 человек с коронавирусом COVID-19, сообщают в субботу местные власти.

Это - второй самый низкий подобный показатель с середины марта.

В общей сложности в стране выявили более 223 тыс. человек, заразившихся COVID-19, более 26 тыс. из них скончались. 134 тыс. пациентов уже полностью поправились.

С понедельника во многих частях страны будут существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, людям разрешат свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Будет разрешено собираться группами до 10 человек.

Такое ослабление режима коснется 51% населения. Речь идет о жителей тех провинций, обстановка в которых нормализовалась. Премьер страны Педро Санчес предупредил соотечественников, что коронавирус еще не побежден, и потому следует сохранять бдительность.

Испания была одним из главных очагов распространения COVID-19 в Западной Европе, однако в последние недели ситуация заметно улучшается.