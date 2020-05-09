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16:58 09.05.2020

В Словакии впервые с 10 марта не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

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В Словакии впервые с 10 марта не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

Медики в Словакии за последние сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в субботу европейские СМИ.

Это - первый такой случай в стране с 10 марта. В общей сложности, в Словакии за все время зафиксировали 1455 случаев заражения, 26 человек скончались.

Ранее на этой неделе в Словакии возобновили работу все магазины, за исключением крупных торговых центров. Открылись и музеи, гостиницы. Люди, возвращающиеся в страну из-за границы, должны провести 14 дней в специальных карантинных центрах. Школы в Словакии пока все еще закрыты. Выезд граждан за границу запрещен.

Теги: #словакия #коронавирус
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