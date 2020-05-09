События

15:10 09.05.2020

В Николаеве 9 мая составлены два админпротокола, мероприятия прошли без грубых нарушений

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В Николаеве 9 мая составлены два админпротокола, мероприятия прошли без грубых нарушений

В Николаеве все мероприятия, посвященные Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли без грубых нарушений, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Грубых нарушений общественного порядка не допущено, а попытки граждан воспользоваться запрещенной символикой и другие провокации полицейские выявляли и пресекали сразу, проводили профилактические беседы и доводили до сведения граждан требования действующего законодательства", - указывается в сообщении.

В результате невыполнения законных требований правоохранителей двое граждан были доставлены в Центральный отдел полиции. Были составлены административные протоколы по признакам ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты". Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты и предметов, содержащих её изображения.

В районах Николаевской области массовые мероприятия также проведены без существенных нарушений.

Теги: #николаев #полиция #день_победы
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