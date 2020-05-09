События

14:53 09.05.2020

Мероприятия 9 мая в Украине проходят спокойно, открыто дело в связи с использованием запрещенной символики - Нацполиция

2 мин читать
Мероприятия 9 мая в Украине проходят спокойно, открыто дело в связи с использованием запрещенной символики - Нацполиция

Мероприятия в Украине, приуроченные ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, проходят в целом спокойно, без инцидентов, по административным нарушениям составлено 9 протоколов, открыто одно производство в связи с использованием запрещенной символики, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Национальной полиции Украины.

«Акции, приуроченные к празднованию Дня победы над нацизмом, в целом по стране проходят спокойно. По состоянию на настоящий момент грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, полиция обеспечивает публичную безопасность и карантинные ограничения», - отметили в полиции.

В Нацполиции подчеркнули, что по состоянию на 13.00 субботы открыто одно уголовное производство в связи с использованием запрещенной символики. «В полицию Сумской области поступило сообщение о том, что в Путивле во время проведения автопробега улицами города его участники использовали запрещенную символику», - рассказали в полиции.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики, пропаганда тоталитарных режимов).

Также, по информации полиции, составлено 9 административных протоколов. 5 протоколов касаются нарушения правил карантина (ст. 44-3 Кодекса об админнарушениях): 4 нарушения зафиксированы в Киеве и одно - в Херсонской области.

Еще 4 протокола составлены в связи с хулиганскими действиями (ст. 173-3 Кодекса об админнарушениях) - по одному нарушению зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и в Киеве.

Как сообщалось, 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий обеспечивают более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии.

Теги: #полиция #день_победы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:10 09.05.2020
В Николаеве 9 мая составлены два админпротокола, мероприятия прошли без грубых нарушений

В Николаеве 9 мая составлены два админпротокола, мероприятия прошли без грубых нарушений

13:37 09.05.2020
Полиция Одесской области сообщила об одном задержанном 9 мая, составлено два админпротокола

Полиция Одесской области сообщила об одном задержанном 9 мая, составлено два админпротокола

13:17 09.05.2020
В Запорожье произошла стычка между участниками акции "Полк Победы" и проукраинскими активистами

В Запорожье произошла стычка между участниками акции "Полк Победы" и проукраинскими активистами

12:30 09.05.2020
В Одессе заблокировано проведение автопробега ОПЗЖ - СМИ

В Одессе заблокировано проведение автопробега ОПЗЖ - СМИ

12:30 09.05.2020
Парад Победы в Минске стал единственным на постсоветском пространстве - Лукашенко

Парад Победы в Минске стал единственным на постсоветском пространстве - Лукашенко

12:22 09.05.2020
Глава УПЦ МП Онуфрий и нардеп Новинский побывали в Парке Вечной славы - СМИ

Глава УПЦ МП Онуфрий и нардеп Новинский побывали в Парке Вечной славы - СМИ

12:00 09.05.2020
Зеленский: мы не делаем из войны культ и сегодня никто не может "приватизировать" победу над нацизмом

Зеленский: мы не делаем из войны культ и сегодня никто не может "приватизировать" победу над нацизмом

12:00 09.05.2020
Разумков: 9 мая – это и праздник, и напоминание об уроках истории

Разумков: 9 мая – это и праздник, и напоминание об уроках истории

11:26 09.05.2020
В Киеве задержали организаторов интернет-магазина по сбыту наркотиков, стоимость изъятых веществ составила 10 млн грн

В Киеве задержали организаторов интернет-магазина по сбыту наркотиков, стоимость изъятых веществ составила 10 млн грн

09:41 09.05.2020
В Киеве полиция усилила меры общественной безопасности во время запланированных мероприятий 9 мая

В Киеве полиция усилила меры общественной безопасности во время запланированных мероприятий 9 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СТАНЦИЯ

На станции "Академик Вернадский" ушел из жизни участник 25-й Украинской антарктической экспедиции

ДОНБАСС КРЫМ ЗЕЛЕНСКИЙ ОРДЛО

Зеленский: мы сделаем все для наступления дня, когда в Донецке будет установлен Колокол Мира, а в Симферополе – Колокол Единства

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, в том числе 12 медработников

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине за минувшие сутки 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев – СНБО

НСЗУ КАНДИДАТЫ ГЛАВА

Главой НСЗУ назначат одного из победителей состоявшегося в прошлом году конкурса на эту должность

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заразившихся Сovid-19 в Беларуси за сутки выросло на 951 и превысило 22 тыс

В Харьковской области COVID-19 подтвержден у 5-месячного ребенка, он госпитализирован - Кучер

В Украину спецрейсом из Кувейта отправлены 46 граждан

На станции "Академик Вернадский" ушел из жизни участник 25-й Украинской антарктической экспедиции

На Закарпатье до конца года планируется отремонтировать рекордные 370 км дорог

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

В Киеве спасатели проводят дезинфекцию в парке Вечной славы и на Аллее Героев Крут - ГСЧС

В Кировоградской области от коронавируса умерли братья-врачи

За минувшие сутки в Украину авиарейсами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании вернулись около 700 граждан - Госпогранслужба

Теплая, солнечная погода порадует украинцев в ближайшие дни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА