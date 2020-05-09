События

14:09 09.05.2020

В Харьковской области COVID-19 подтвержден у 5-месячного ребенка, он госпитализирован - Кучер

2 мин читать
В Харьковской области COVID-19 подтвержден у 5-месячного ребенка, он госпитализирован - Кучер

В Харьковской области за минувшие сутки COVID-19 лабораторно подтвержден у 52 человек, в том числе у 6 медиков и 5 месячного ребенка, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Самому младшему заболевшему среди подтвержденных случаев за последние сутки - 5 месяцев. Ребенок в больнице с мамой", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Он сообщил также, что за минувшие сутки умерло 3 человека (у всех них были серьезные сопутствующие заболевания). Таким образом, общее количество умерших увеличилось до 14 человек.

В общей сложности по состоянию на утро субботы в Харьковской области зафиксировано 895 подозрений на COVID-19 (из них 63 - за последние сутки). Из них 528 случаев подтверждено (в том числе 134 - у медиков), 249 опровергнуто.

Из 528 заболевших 61 человек выздоровел, 14 умерли.

Около 60% заболевших - женщины (317 человек).

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (216 человек), меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (22 человека) и до 20 лет (28 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 141 и 121 случай соответственно.

Около 60% подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харькове (318 человек). Среди районов области больше всего заболевших в Харьковском (52), Змиевском (41) и Валковском (34) районах.

Теги: #коронавирус #кучер #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:10 09.05.2020
Число заразившихся Сovid-19 в Беларуси за сутки выросло на 951 и превысило 22 тыс

Число заразившихся Сovid-19 в Беларуси за сутки выросло на 951 и превысило 22 тыс

13:53 09.05.2020
В Украину спецрейсом из Кувейта отправлены 46 граждан

В Украину спецрейсом из Кувейта отправлены 46 граждан

13:05 09.05.2020
В Киеве спасатели проводят дезинфекцию в парке Вечной славы и на Аллее Героев Крут - ГСЧС

В Киеве спасатели проводят дезинфекцию в парке Вечной славы и на Аллее Героев Крут - ГСЧС

12:46 09.05.2020
В Кировоградской области от коронавируса умерли братья-врачи

В Кировоградской области от коронавируса умерли братья-врачи

11:13 09.05.2020
В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, в том числе 12 медработников

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, в том числе 12 медработников

10:33 09.05.2020
Минздрав будет настаивать на принятии кадровых решений по областям, которые задерживают выплаты доплат медработникам - Степанов

Минздрав будет настаивать на принятии кадровых решений по областям, которые задерживают выплаты доплат медработникам - Степанов

09:31 09.05.2020
В Украине за минувшие сутки 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев – СНБО

В Украине за минувшие сутки 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев – СНБО

08:32 09.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 274 тыс. человек, число инфицированных приближается к 4 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 274 тыс. человек, число инфицированных приближается к 4 млн - университет Хопкинса

05:51 09.05.2020
За сутки в материковом Китае выявлены один активный случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

За сутки в материковом Китае выявлены один активный случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

03:35 09.05.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4 млн - Woldometer

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4 млн - Woldometer

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СТАНЦИЯ

На станции "Академик Вернадский" ушел из жизни участник 25-й Украинской антарктической экспедиции

ДОНБАСС КРЫМ ЗЕЛЕНСКИЙ ОРДЛО

Зеленский: мы сделаем все для наступления дня, когда в Донецке будет установлен Колокол Мира, а в Симферополе – Колокол Единства

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, в том числе 12 медработников

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине за минувшие сутки 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев – СНБО

НСЗУ КАНДИДАТЫ ГЛАВА

Главой НСЗУ назначат одного из победителей состоявшегося в прошлом году конкурса на эту должность

ПОСЛЕДНЕЕ

В Николаеве 9 мая составлены два админпротокола, мероприятия прошли без грубых нарушений

Мероприятия 9 мая в Украине проходят спокойно, открыто дело в связи с использованием запрещенной символики - Нацполиция

На станции "Академик Вернадский" ушел из жизни участник 25-й Украинской антарктической экспедиции

Полиция Одесской области сообщила об одном задержанном 9 мая, составлено два админпротокола

На Закарпатье до конца года планируется отремонтировать рекордные 370 км дорог

В Запорожье произошла стычка между участниками акции "Полк Победы" и проукраинскими активистами

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

В Одессе заблокировано проведение автопробега ОПЗЖ - СМИ

За минувшие сутки в Украину авиарейсами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании вернулись около 700 граждан - Госпогранслужба

Глава УПЦ МП Онуфрий и нардеп Новинский побывали в Парке Вечной славы - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА