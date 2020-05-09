События

13:37 09.05.2020

Полиция Одесской области сообщила об одном задержанном 9 мая, составлено два админпротокола

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Полиция Одесской области сообщила об одном задержанном 9 мая, составлено два админпротокола

Полиция Одесской области сообщила об одном задержанном 9 мая и составила два админпротокола по статьям "мелкое хулиганство" и "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка"

В видеокомментарии, размещённом на странице в Фейсбук ГУ Нацполиции в Одесской области, отмечается: "Подразделения полиции обеспечивают публичный порядок, в настоящее время нарушений публичного порядка не выявлено, но есть один задержанный, составлено два административных протокола по 173 и 185 статьям кодекса об админнарушениях. Что касается движения колонн, да, есть реагирование сотрудников полиции на организованные движения колонн, проводится соответствующая профилактическая превентивная работа".

Ранее "Радио Свобода" сообщило, что в Одессе полиция и активисты заблокировали автопробег партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в районе Одесского морского вокзала

Официальной причиной остановки было проведение массового мероприятия. Народный депутат Николай Скорик, присутствовавший на месте событий, заявил, что автопробег не может считаться нарушением, поскольку все участники остаются в машинах.

После часовых переговоров с правоохранителями машины начали выпускать по одной с интервалом в 5-10 минут, сняв с автомобилей политическую символику, партийные флаги и красные флаги с надписью "Спасибо за победу" и золотой звездой.

Отмечается, что ряд водителей отказывались отдать флаги, чтобы проехать без ожидания. На некоторых автомобилях стояли знаки такси.

Теги: #полиция #одесская_область
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