События

13:17 09.05.2020

В Запорожье произошла стычка между участниками акции "Полк Победы" и проукраинскими активистами

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В Запорожье произошла стычка между участниками акции "Полк Победы" и проукраинскими активистами

В Запорожье организация "Полк Победы" - аналог российского "Бессмертного полка" - провела краснознаменный автопробег в честь Дня Победы. Местные активисты срывали с их автомобилей советскую символику, а полиция открыла уголовное производство по статье "распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Как перед корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья, остановившись возле Аллеи Боевой славы, где находились запорожцы с государственными флагами Украины.

Когда проукраинские активисты сняли с ряда автомобилей "Полка Победы" красные флаги, между оппонентами возникла словесная перепалка.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции в Запорожской области, в ночь на 9 мая правоохранительные органы провели санкционированные обыски у лиц, причастных к местной организации "Полк Победы".

В ходе обысков было изъято более 1200 экземпляров газеты "Полк Победы 1945-2020", порядка 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой победы", более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением серпа и молота, приветственное обращение с печатным текстом "Москва", около 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота.

Также, по данным полиции 6 мая в Днепровский отдел полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области от управления СБУ в Запорожской области поступило сообщение о противоправной деятельности жителя Запорожья 1974 года рождения, который в Fаcebook призывал к изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. При этом, гражданин позиционировал себя как представитель одной из российских неправительственных структур.

По данному факту Днепровским отделом полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Проводятся следственные действия.

Теги: #день_победы #стычка #запорожье
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