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13:07 09.05.2020

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

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Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

На луганском направлении боевики применили минометы калибра 120 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие в районе Крымского.

Под Хутором Вольный применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

Украинские подразделения открывали огонь в ответ с применением станковых противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщается, что после 9 часов утра боевики выпустили противотанковую управляемую ракету в районе Орехового.

На донецком направлении в периодс 8:00 до 9:00 боевики вели обстрелы Опытного (с применением ручного противотанкового гранатомета) и Красногоровки (с применением станкового противотанкового гранатомета).

В ответ на нарушения подразделения ОС применили дежурные огневые средства.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #всу #оос
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