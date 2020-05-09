В Киеве спасатели проводят дезинфекцию в парке Вечной славы и на Аллее Героев Крут - ГСЧС

В Киеве 9 мая спасатели каждый час проводят дезинфекцию на Аллее Героев Крут и на территории парка Вечной Славы для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

"Даже во время проведения торжественных мероприятий, наши спасатели заботятся о безопасности граждан. Поэтому сегодня, 9 мая, на Аллее Героев Крут во время проведения мероприятий с массовым участием людей столичные спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции", - сообщило столичное управление Госслужбы по ЧС на своей странице в соцсети Фейсбук.

Мероприятия по дезинфекции осуществляются каждый час на Аллее Героев Крут и на территории парка Вечной Славы. "Для обработки использовалась специальная дезактивирующая смесь", - отмечено в сообщении.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этом году массовые мероприятия ограничены из-за карантина. Вместе с тем, по данным правоохранителей, 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов