В Кировоградской области от коронавируса умерли братья-врачи

В Кировоградской области зафиксировали новый летальный случай от коронавируса:умер 63-летний мужчина с Кропивницкого, который работал врачом детской областной больницы, сообщил глава областной государственной администрации Андрей Балонь в субботу.

"Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Есть основания полагать, что умерший человек заразился во время общения со старшим братом - врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь. Выражаем соболезнования близким", - приводит высказывание Балоня пресс-служба ОГА.

Руководитель области сообщил, что на Кировоградщине за прошедшие сутки лабораторный центр методом ПЦР-диагностики обследовал 200 жителей области. Согласно результатам тестирования, зарегистрировали три новых случая заболевания Covid-19 .

Также в регионе подтвердились еще 17 случаев выздоровления от COVID-19. Среди них - 5 медработников. Трое работают в частной клинике в Кропивницком, двое - в областном противотуберкулезном диспансере.

Всего в Кировоградской области зафиксировано 411 случаев заболевания Covid-19 . Из них 239 человек уже выздоровели, а 20 умерли от осложненийвызванных Covid-19.