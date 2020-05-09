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12:22 09.05.2020

За минувшие сутки в Украину авиарейсами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании вернулись около 700 граждан - Госпогранслужба

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За минувшие сутки в Украину авиарейсами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании вернулись около 700 граждан - Госпогранслужба

В международный аэропорт "Борисполь" за минувшие сутки прибыли самолетами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании около 700 граждан Украины, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Всего аэропорт принял пять рейсов - их Гамбурга, Франкфурка, Амстердама, Шарджа и Лондона.

"В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - сообщает Госпогранслужба.

Все пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Указание необходимой информации в приложении проверялось пограничниками в ходе паспортного контроля.

Всего за сутки пограничники оформили въезд и выезд 13,5 тыс. граждан.

Теги: #госпогранслужба
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