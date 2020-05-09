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12:30 09.05.2020

В Одессе заблокировано проведение автопробега ОПЗЖ - СМИ

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В Одессе заблокировано проведение автопробега ОПЗЖ - СМИ

 

В Одессе полиция и активисты заблокировали автопробег партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в районе Одесского морского вокзала, сообщает "Радио Свобода".

Официальной причиной остановки было проведение массового мероприятия. Народный депутат Николай Скорик, присутствовавший на месте событий, заявил, что автопробег не может считаться нарушением, поскольку все участники остаются в машинах.

После часовых переговоров с правоохранителями машины начали выпускать по одной с интервалом в 5-10 минут, сняв с автомобилей политическую символику, партийные флаги и красные флаги с надписью "Спасибо за победу" и золотой звездой.

Отмечается, что ряд водителей отказывались отдать флаги, чтобы проехать без ожидания. На некоторых автомобилях стояли знаки такси.

В полиции Одесской области отмечают, что мероприятия по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне проходят спокойно.

"По состоянию на 12 часов грубых нарушений правопорядка полицейскими не зафиксировано. Правоохранители продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан", - указывается в сообщении.

Теги: #автопробег #опзж #одесса #день_победы
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