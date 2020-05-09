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12:22 09.05.2020

Глава УПЦ МП Онуфрий и нардеп Новинский побывали в Парке Вечной славы - СМИ

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Глава УПЦ МП Онуфрий и нардеп Новинский побывали в Парке Вечной славы - СМИ

 Глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий прибыл вместе с народным депутатом Вадимом Новинским (внефракционным) и делегацией Киево-Печерской Лавры возложить цветы в Парке Вечной Славы, сообщает сайт ТСН.

Отвечая на вопрос журналистки о состоянии своего здоровья, митрополит заверил, что все в порядке.

Как сообщалось, 13 апреля Киево-Печерская Лавра была закрыта на карантин в связи с массовой вспышкой коронавируса среди монахов и семинаристов, проведена усиленная дезинфекция всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.

18 апреля в СМИ была обнародована информация, что митрополит Онуфрий, митрополит Антоний и ректор Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископ Сильвестр заразились коронавирусом и были тайно госпитализированы. Позже центр информации УПЦ МП заявил, что митрополит Онуфрий здоров.

Нардеп Новинский сообщил о положительном тесте на коронавирус 15 апреля.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен Covid-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат", - написал он тогда на своей странице в Facebook.

4 мая Новинский сообщил об 

Теги: #парк_славы #день_победы #онуфрий #упц_мп #новинский
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