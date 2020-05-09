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12:05 09.05.2020

Зеленский: мы сделаем все для наступления дня, когда в Донецке будет установлен Колокол Мира, а в Симферополе – Колокол Единства

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Зеленский: мы сделаем все для наступления дня, когда в Донецке будет установлен Колокол Мира, а в Симферополе – Колокол Единства

Президент Украины Владимир Зеленский обещает сделать всё, чтобы в стране появились четыре символических колокола: Колокол Памяти в Луганской области и Колокол Победы в Закарпатской области, которые будут символизировать начало и завершение освобождения территории Украины во Второй мировой войне, а также Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства в Симферополе, которые ознаменуют возвращение Украине всех ее территорий.

"75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем. Это все страницы нашей истории, которые объединяют и делают нас сильнее", - сказал он в видеообращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Зеленский объявил о проекте, в рамках которого планируется установить в Украине четыре колокола. "Вчера я был на Луганщине, у первого поселка, где в 1942 году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол – Колокол Памяти. Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлено Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе", - рассказал он.

"И в момент, когда в Украине наступит мир, и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлит в нашем сознании: "Помним, что единство - это залог нашего мира и нашей победы". С 9 мая, с Днем победы!", - отметил Зеленский.

Теги: #крым #зеленский #ордло
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