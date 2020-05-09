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12:00 09.05.2020

Разумков: 9 мая – это и праздник, и напоминание об уроках истории

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Разумков: 9 мая – это и праздник, и напоминание об уроках истории

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков почтил память погибших в ходе Второй мировой войны.

В торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата также приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и руководители парламентских комитетов, сообщается на сайте парламента.

"День Победы - это с одной стороны праздник, а с другой - напоминание о тех уроках истории и тех людях, которые сделали очень много, чтобы сегодня мы с вами могли свободно общаться и жить на родной земле. Кто-то отдал за это жизнь, кто-то - здоровье, кто-то отдавал еще много-много лет нашему государству, восстанавливая его после войны ", - отметил Разумков.

Спикер парламента подчеркнул, что независимо от политических видений, история должна оставаться историей и каждый должен помнить уроки, которые она приносила. "Люди не должны переписывать историю - они должны ее писать. Если мы хотим двигаться вперед, то надо помнить те исторические события и эпохальные точки, через которые проходило государство ", - сказал он.

Теги: #разумков #день_победы
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