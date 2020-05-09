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11:13 09.05.2020

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, в том числе 12 медработников

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В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, в том числе 12 медработников

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждено заболевание Covid-19 у 50 человек, в том числе у 12 медработников, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм-канале.

За предыдущие сутки было выявлено 46 новых заболевших.

За минувшие сутки в Киеве два летальных случая.

В настоящее время в столице 1771 подтвержденный случай заболевания Covid-19. Умерли 34 человека.

За минувшие сутки заболели 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, одна семилетняя девочка и двое мальчиков в возрасте до 17 лет.

В больницы столицы госпитализированы 22 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 134 жителя столицы

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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