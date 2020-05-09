Минздрав будет настаивать на принятии кадровых решений по областям, которые задерживают выплаты доплат медработникам - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии необходимых решений, в том числе кадровых, в связи с задержками выплат 300%-ных доплат медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

"Я хочу подчеркнуть, что со своей стороны правительство и Министерство здравоохранения выполнили все без исключения свои обещания в полном объеме ещё в сроки до 15 апреля. Мы нашли источник средств, этим источником была медицинская субвенция, которая в полном объеме, 905 млн грн, была перечислена в регионы", - заявил он на брифинге утром в субботу.

В то же время, по расчетам Миниздрава, исходя из количества заболевших, которое было в марте, количества медицинских работников по каждой области, по каждому медицинскому учреждению, которые работали с больными COVID-19, общая сумма средств, необходимых для выплаты надбавок, составляла 181 млн грн.

"Ещё опираясь на свой опыт руководителем области в течение двух лет, я могу вам сказать, что после получения средств на выплату заработной платы, которой четко механизм установлен государством - ну это максимум неделя. И у нас уже происходит какой-то квест, когда мы ищем, почему именно не были выплачены средства нашим медицинским работникам", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что на неделе было проведено совещание с руководителями департаментов здравоохранения и заместителями глав областных государственных администраций, на котором было поставлено задание - выплатить все необходимые надбавки и отчитаться об этом до конца рабочего дня 8 мая.

"Какую информацию мы получили на вчерашний день. Во-первых, три области вообще не отчитались. Это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области. Во-вторых, по тем отчетам, которые мы увидели... я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медицинских работниках, которые в марте были заняты лечением четырех больных COVID-19. Общая сумма средств, что выплачены в качестве доплат с бюджетов всех уровней - 14900 грн, или 870 грн каждому, если просто поделить и вывести в среднюю. Какие-то интересные три оклада в Харьковской области", - сообщил министр.

Степанов заверил, что Минздрав продолжит работать над тем, чтобы все медицинские работники, задействованные в лечении пациентов с COVID-19, получили все положенные им доплаты.

"Эта ситуация находится на контроле президента страны и правительства, и мы как Министерство здравоохранения выполняем этот контроль уже непосредственно в коммуникации с нашими областями. Я буду докладывать соответственно премьер-министру и президенту по этой ситуации. Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками, над нашими медиками, которые работали и работают с больными COVID-19, которые спасают наши жизни, которые все делают для того, чтобы мы были здоровы. Я считаю, что это недопустимо", - настаивает министр.