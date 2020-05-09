События

10:33 09.05.2020

Минздрав будет настаивать на принятии кадровых решений по областям, которые задерживают выплаты доплат медработникам - Степанов

3 мин читать
Минздрав будет настаивать на принятии кадровых решений по областям, которые задерживают выплаты доплат медработникам - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии необходимых решений, в том числе кадровых, в связи с задержками выплат 300%-ных доплат медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

"Я хочу подчеркнуть, что со своей стороны правительство и Министерство здравоохранения выполнили все без исключения свои обещания в полном объеме ещё в сроки до 15 апреля. Мы нашли источник средств, этим источником была медицинская субвенция, которая в полном объеме, 905 млн грн, была перечислена в регионы", - заявил он на брифинге утром в субботу.

В то же время, по расчетам Миниздрава, исходя из количества заболевших, которое было в марте, количества медицинских работников по каждой области, по каждому медицинскому учреждению, которые работали с больными COVID-19, общая сумма средств, необходимых для выплаты надбавок, составляла 181 млн грн.

"Ещё опираясь на свой опыт руководителем области в течение двух лет, я могу вам сказать, что после получения средств на выплату заработной платы, которой четко механизм установлен государством - ну это максимум неделя. И у нас уже происходит какой-то квест, когда мы ищем, почему именно не были выплачены средства нашим медицинским работникам", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что на неделе было проведено совещание с руководителями департаментов здравоохранения и заместителями глав областных государственных администраций, на котором было поставлено задание - выплатить все необходимые надбавки и отчитаться об этом до конца рабочего дня 8 мая.

"Какую информацию мы получили на вчерашний день. Во-первых, три области вообще не отчитались. Это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области. Во-вторых, по тем отчетам, которые мы увидели... я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медицинских работниках, которые в марте были заняты лечением четырех больных COVID-19. Общая сумма средств, что выплачены в качестве доплат с бюджетов всех уровней - 14900 грн, или 870 грн каждому, если просто поделить и вывести в среднюю. Какие-то интересные три оклада в Харьковской области", - сообщил министр.

Степанов заверил, что Минздрав продолжит работать над тем, чтобы все медицинские работники, задействованные в лечении пациентов с COVID-19, получили все положенные им доплаты.

"Эта ситуация находится на контроле президента страны и правительства, и мы как Министерство здравоохранения выполняем этот контроль уже непосредственно в коммуникации с нашими областями. Я буду докладывать соответственно премьер-министру и президенту по этой ситуации. Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками, над нашими медиками, которые работали и работают с больными COVID-19, которые спасают наши жизни, которые все делают для того, чтобы мы были здоровы. Я считаю, что это недопустимо", - настаивает министр.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 09.05.2020
В Украине за минувшие сутки 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев – СНБО

В Украине за минувшие сутки 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев – СНБО

08:32 09.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 274 тыс. человек, число инфицированных приближается к 4 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 274 тыс. человек, число инфицированных приближается к 4 млн - университет Хопкинса

05:51 09.05.2020
За сутки в материковом Китае выявлены один активный случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

За сутки в материковом Китае выявлены один активный случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

03:35 09.05.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4 млн - Woldometer

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4 млн - Woldometer

21:46 08.05.2020
У второго сотрудника офиса вице-президента США Пенса подтвердился коронавирус

У второго сотрудника офиса вице-президента США Пенса подтвердился коронавирус

19:09 08.05.2020
В Молдове на следующей неделе отменят карантин в пяти населенных пунктах, разрешат работу рынков и проведение богослужений

В Молдове на следующей неделе отменят карантин в пяти населенных пунктах, разрешат работу рынков и проведение богослужений

18:44 08.05.2020
"Биофарма" призывает перенесших COVID-19 граждан становиться донорами плазмы для разработки лекарства против коронавирусной инфекции

"Биофарма" призывает перенесших COVID-19 граждан становиться донорами плазмы для разработки лекарства против коронавирусной инфекции

17:57 08.05.2020
Японский регулятор разрешил использовать препарат американской Gilead от коронавируса

Японский регулятор разрешил использовать препарат американской Gilead от коронавируса

17:57 08.05.2020
Грекам и испанцам разрешили посещать пляжи, во Франции запрет пока остается в силе

Грекам и испанцам разрешили посещать пляжи, во Франции запрет пока остается в силе

17:54 08.05.2020
Правоохранителей будут тестировать на коронавирус – Степанов

Правоохранителей будут тестировать на коронавирус – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине за минувшие сутки 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев – СНБО

НСЗУ КАНДИДАТЫ ГЛАВА

Главой НСЗУ назначат одного из победителей состоявшегося в прошлом году конкурса на эту должность

КИЕВ ПОГОДА РЕКОРД

В Киеве 7 мая количество осадков вдвое превысило рекорд 1908 года - геофизическая обсерватория

ПОЛИЦИЯ МВД ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Украине 9 мая не обойдется без провокаций, полиция должна быть готова их предупредить - первый замглавы МВД

ВСУ ООС ШИРОКИНО

Трое украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков вблизи Широкино

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский на Закарпатье возложил цветы у Холма Славы: "для чествования подвига главное не громкость, а искренность"

В Киеве полиция усилила меры общественной безопасности во время запланированных мероприятий 9 мая

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Разумков поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне

Один из трех госпитализированных после перестрелки на таджикско-киргизской границе в тяжёлом состоянии

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военных получили ранения - штаб ООС

В центре Киева частично  ограничат движение транспорта – КГГА

Директору дома престарелых, где от COVID-19 умерли трое пенсионеров, объявлено о подозрении -  полиция Киевщины

Одному из главарей боевиков ЛНР сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

Ассоциация городов Украины обратилась к Зеленскому о прекращении давления на местное самоуправление и обеспечении совместной работы центральной и местной власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА