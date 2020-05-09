В Киеве полиция усилила меры общественной безопасности во время запланированных мероприятий 9 мая

Структурные подразделения полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в связи с мероприятиями, запланированными в Киеве в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"На время проведения мероприятий движение по некоторым улицам столицы будет ограничено. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и о запрете использования символики тоталитарных режимов", - указывается в сообщении.

Сотрудники взрывотехнологической службы и кинологи перед началом мероприятий проверили места их проведения на предмет обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов. Кроме того, в Главном управлении развернут ситуационный центр, представители которого отслеживают оперативную ситуацию в онлайн-режиме для немедленного принятия решений в случае её обострения или возникновения непредвиденных ситуаций.

Правоохранители призывают участников и организаторов мероприятий соблюдать требования законодательства, не нарушать общественный порядок и придерживаться карантинных ограничений. На любые противоправные действия полиция будет реагировать немедленно в пределах компетенции и служебных полномочий.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 2015 года в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне

В этом году массовые мероприятия ограничены из-за карантина. Вместе с тем, по данным правоохранителей, 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов.

Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители не исключили провокаций и призвали всех соблюдать карантинные ограничения, а также закон о декоммунизации и недопущению использования запрещенной символики.