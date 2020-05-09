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09:41 09.05.2020

Зеленский на Закарпатье возложил цветы у Холма Славы: "для чествования подвига главное не громкость, а искренность"

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Зеленский на Закарпатье возложил цветы у Холма Славы: "для чествования подвига главное не громкость, а искренность"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область и посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны. В пгт Меловое президент посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям". Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей.

Указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 2015 года в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне

В этом году массовые мероприятия ограничены из-за карантина. Вместе с тем, по данным правоохранителей, 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов

Теги: #зеленский #память #закарпатская_область #вторая_мировая_война
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