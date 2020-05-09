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09:31 09.05.2020

В Украине за минувшие сутки 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев – СНБО

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В Украине за минувшие сутки 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев – СНБО

515 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 203 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 504 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 7 мая – о 507 новых заболевших.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 14 710 случаев заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 376 умерли, 2 909 выздоровели. Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 11 425 человек, что на 297 больше, чем днем ранее.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за сутки заболело 49 детей и 104 медицинских работника (с начала пандемии заболели 1 026 детей и 2 854 медработника). В числе умерших за минувшие сутки медиков нет.

На госпитализацию за сутки было направлено 198 человек, в том числе 5 детей и 24 медработника (с начала пандемии госпитализация была назначена 4 628 пациентам, из них 181 ребенку и 511 медицинским работникам). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 5 человек (с начала пандемии – 190, в том числе один ребенок и 17 медиков).

Лабораторно исследовано 167 107 образцов методом ПЦР, в том числе 7 952 за минувшие сутки.

Теги: #коронавирус #снбоу
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