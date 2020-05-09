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08:50 09.05.2020

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

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Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в Киевском  парке Вечной Славы, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы», - говорится в сообщении, на официальной странице Офиса президента Украины в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Теги: #президент #украина
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