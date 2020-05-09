Разумков поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

«Многие еще с детства помнит рассказы о том, как наши бабушки и дедушки отчаянно боролись за свободу и право свободно жить на своей земле. Их воспоминания о военных временах и ежедневные маленькие шаги к победе особенно ценны, ведь они напоминают об ужасах войны и важность сохранения мира», – говорится в поздравлении, на официальном сайте ВРУ в субботу утром .

Он подчеркнул, в Украине нет семьи, которую-бы не затронула трагедия Второй мировой войны.

«Наверное, нет ни одной украинской семьи, где старшее поколение не брало бы в этой борьбе. После потерь, причиненных Второй мировой, казалось, что человечество изменилось навсегда и усвоило настоящую цену, которую приходится платить за войну, но, к сожалению, и сегодня наше государство должно бороться за свободу», – отметил глава Рады.

«В этот день я хочу искренне поблагодарить и низко поклониться всем тем, кто освобождал свою Родину и принес мир в Европу», – подчеркнул Разумков.