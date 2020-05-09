События

07:18 09.05.2020

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военных получили ранения - штаб ООС

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Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военных получили ранения - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Широкино, Каменка, Марьинка, Пески, Орехово, Крымское

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и  ранили не менее двух боевиков НВФ.

«С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из 120 мм минометов наши позиции у Крымского. Неподалеку Хутора Вильный оккупанты применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы...За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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