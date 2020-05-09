В центре Киева частично  ограничат движение транспорта – КГГА

С 08:00 до 18:00 9 мая на ул. Рейтарской частично ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«На ул. Рейтарской начинается ремонт покрытия на участке между улицами Владимирской и Золотоворотской. В субботу дорожники снимать старый дорожную «одежду». Впоследствии стелить новый асфальт и наносить разметку в том числе и велосипедную полосу», - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГа в пятницу вечером.