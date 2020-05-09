Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4 млн - Woldometer

В мире по состоянию на 02:00 субботы насчитывалось 4 млн 007 тыс. 819 человек, заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции, сообщил ресурс Woldometer, отслеживающий статистику по важнейшим мировым событиям.

Число жертв инфекции достигло 275 тыс. 781 человека, излечились 1 млн 376 тыс. 235 человек.

По количеству больных и скончавшихся лидируют Соединенные Штаты, где зафиксировано более 1 млн 320 тыс. случаев заражения, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 78 тыс. 529 человек. Рост за сутки составил, соответственно, 27 тыс. 421 и 1 тыс. 601.