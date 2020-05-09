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02:26 09.05.2020

Одному из главарей боевиков ЛНР сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

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Одному из главарей боевиков ЛНР сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщил о подозрении одному из главарей  незаконного вооруженного формирования Российской Федерации «Отдельная военная комендатура ЛНР» в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины ), сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, боевик с июня 2014 организовал на временно оккупированной территории Луганской области систематическое незаконное задержание боевиками проукраински настроенных лиц и их дальнейшее противоправное содержание в нечеловеческих условиях на протяжении длительного времени», - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в пятницу вечером.

После задержания эти лица попадали в подвальные помещения Луганской облгосадминистрации, где подвергались насилию и пыткам.

«Сейчас следствием, что ведется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, установлены десятки человек, находившихся в застенках так называемой «военной комендатуры ЛНР» и в которых там применялись пытки» - подытожили в Офисе генпрокурора.

 

Теги: #боевик #украина #подозрение
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