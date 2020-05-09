События

01:42 09.05.2020

Ассоциация городов Украины обратилась к Зеленскому о прекращении давления на местное самоуправление и обеспечении совместной работы центральной и местной власти

2 мин читать
Ассоциация городов Украины обратилась к Зеленскому о прекращении давления на местное самоуправление и обеспечении совместной работы центральной и местной власти

Правление Ассоциации городов Украины 8 мая обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к гаранту Конституции о прекращении безосновательного давления на местное самоуправление и обеспечении совместной работы центральных органов власти и органов местного самоуправления в борьбе с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.

            "В обращении говорится, что Правление АГУ считает недопустимым противостояние центральной власти и местного самоуправления. АГУ предлагает предоставить органам местного самоуправления право, в определенных законом и правительством пределах, смягчать условия карантина для граждан и субъектов хозяйствования. Ведь именно органы местного самоуправления ответственны перед громадами за ситуацию в муниципалитетах и должны иметь возможность на местах принимать решения в зависимости от конкретной ситуации в обществе", - говорится в сообщении на сайте объединения в пятницу.

            В Ассоциации городов отмечается, что основной задачей центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления является совместная работа по созданию условий для процветания громад и, как следствие, государства.

            "Но в 2020 году существенно возросло количество возбужденных уголовных дел против представителей местного самоуправления, обоснованность которых вызывает большие вопросы. В условиях экономического кризиса и пандемии коронавирусной болезни COVID-19, когда местное самоуправление обеспечивает жизнедеятельность городов, поселков и сел, давление правоохранительных органов и прокуратуры несет прямую угрозу безопасности и жизни граждан Украины, поскольку фактически парализует работу муниципалитетов по предоставлению соответствующих услуг", - подчеркнули в организации.

            АГУ выражает убеждение, что в нынешних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать совместно и согласованно, чтобы обезопасить граждан Украины от распространения коронавирусной болезни и снизить влияние последствий экономического кризиса на благосостояние каждого украинца.

 

Теги: #зеленский #украина #обращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:26 09.05.2020
Одному из главарей боевиков ЛНР сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

Одному из главарей боевиков ЛНР сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

01:29 09.05.2020
Филатов: с мэром Черкасс мы разобрались "товарищеским мэрским судом", но в стране нужен диалог с местным самоуправлением

Филатов: с мэром Черкасс мы разобрались "товарищеским мэрским судом", но в стране нужен диалог с местным самоуправлением

00:54 09.05.2020
ТРЦ, спортзалы, кинотеатры  останутся закрытым после 12 мая – КГГА

ТРЦ, спортзалы, кинотеатры  останутся закрытым после 12 мая – КГГА

23:38 08.05.2020
Боевики ранили одного украинского военнослужащего на Донбассе – штаб ООС

Боевики ранили одного украинского военнослужащего на Донбассе – штаб ООС

23:26 08.05.2020
Создание ЦОД возле ЗАЭС позволит компенсировать потерю генерацией больших промпотребителей – Буславец

Создание ЦОД возле ЗАЭС позволит компенсировать потерю генерацией больших промпотребителей – Буславец

23:14 08.05.2020
Порошенко: сегодняшняя власть отдаляет членство Украины в ЕС и НАТО.

Порошенко: сегодняшняя власть отдаляет членство Украины в ЕС и НАТО.

22:55 08.05.2020
Саакашвили: Антикоррупционный суд пока "неуклюжий", НАБУ не берет взяток, но должно намного лучше работать

Саакашвили: Антикоррупционный суд пока "неуклюжий", НАБУ не берет взяток, но должно намного лучше работать

22:07 08.05.2020
В Раде зарегистрирован законопроект о признании утратившим силу закона о запрете пропаганды георгиевской ленты

В Раде зарегистрирован законопроект о признании утратившим силу закона о запрете пропаганды георгиевской ленты

21:53 08.05.2020
Рада примет банковский законопроект на внеочередном заседании  в среду – Корниенко

Рада примет банковский законопроект на внеочередном заседании  в среду – Корниенко

21:20 08.05.2020
Доклад главы НБУ в Раде будет заслушан  для парламентского контроля – Корниенко

Доклад главы НБУ в Раде будет заслушан  для парламентского контроля – Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НСЗУ КАНДИДАТЫ ГЛАВА

Главой НСЗУ назначат одного из победителей состоявшегося в прошлом году конкурса на эту должность

КИЕВ ПОГОДА РЕКОРД

В Киеве 7 мая количество осадков вдвое превысило рекорд 1908 года - геофизическая обсерватория

ПОЛИЦИЯ МВД ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Украине 9 мая не обойдется без провокаций, полиция должна быть готова их предупредить - первый замглавы МВД

ВСУ ООС ШИРОКИНО

Трое украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков вблизи Широкино

ПАРАД КОРОНАВИРУС МИНСК БЕЛАРУСЬ

Власти Минска отказали в проведении "Бессмертного полка" 9 мая из-за COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину – Трамп

В Словении продолжаются антиправительственные протесты велосипедистов

Постпред США при ОБСЕ призвал РФ прекратить искажение истории и напомнил, что многим народам Европы 1945 год свободу не принес

У второго сотрудника офиса вице-президента США Пенса подтвердился коронавирус

У французов не будет недостатка в защитных масках при выходе из изоляции, заверяют власти

Венедиктова сообщила в НАПК о возможном конфликте интересов в деле о недекларировании имущества

Великобритания будет с осторожностью смягчать ограничительные меры

В Австрию отправился чартер с 200 украинскими сезонными рабочими на борту

Главой НСЗУ назначат одного из победителей состоявшегося в прошлом году конкурса на эту должность

В Киеве 7 мая количество осадков вдвое превысило рекорд 1908 года - геофизическая обсерватория

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА