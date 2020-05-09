Ассоциация городов Украины обратилась к Зеленскому о прекращении давления на местное самоуправление и обеспечении совместной работы центральной и местной власти

Правление Ассоциации городов Украины 8 мая обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к гаранту Конституции о прекращении безосновательного давления на местное самоуправление и обеспечении совместной работы центральных органов власти и органов местного самоуправления в борьбе с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.

"В обращении говорится, что Правление АГУ считает недопустимым противостояние центральной власти и местного самоуправления. АГУ предлагает предоставить органам местного самоуправления право, в определенных законом и правительством пределах, смягчать условия карантина для граждан и субъектов хозяйствования. Ведь именно органы местного самоуправления ответственны перед громадами за ситуацию в муниципалитетах и должны иметь возможность на местах принимать решения в зависимости от конкретной ситуации в обществе", - говорится в сообщении на сайте объединения в пятницу.

В Ассоциации городов отмечается, что основной задачей центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления является совместная работа по созданию условий для процветания громад и, как следствие, государства.

"Но в 2020 году существенно возросло количество возбужденных уголовных дел против представителей местного самоуправления, обоснованность которых вызывает большие вопросы. В условиях экономического кризиса и пандемии коронавирусной болезни COVID-19, когда местное самоуправление обеспечивает жизнедеятельность городов, поселков и сел, давление правоохранительных органов и прокуратуры несет прямую угрозу безопасности и жизни граждан Украины, поскольку фактически парализует работу муниципалитетов по предоставлению соответствующих услуг", - подчеркнули в организации.

АГУ выражает убеждение, что в нынешних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать совместно и согласованно, чтобы обезопасить граждан Украины от распространения коронавирусной болезни и снизить влияние последствий экономического кризиса на благосостояние каждого украинца.