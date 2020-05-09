Филатов: с мэром Черкасс мы разобрались "товарищеским мэрским судом", но в стране нужен диалог с местным самоуправлением

Мэр Днепра Борис Филатов отмечает, что понимает причины поведения мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, но при этом считает, что ему следовало проконсультироваться со своими коллегами по местному самоуправлению.

"Причин демарша мэра Черкасс, а также других мэров, которые его поддержали, было две. Первая – это двойные стандарты со стороны депутатов Верховной Рады, в частности, мы все видели ситуацию, которая была связана с рестораном "Велюр" и посещением депутатом Верховной Рады этого ресторана. Это видела вся страна, это видели все предприниматели, которые задыхаются сейчас в условиях карантина от экономической безнадеги. Одним – можно, а другим – нельзя. Кроме этого, были еще разные такие ситуации. И карантин, в результате, "сломался" в общественном сознании. То, что эпидемия никуда не ушла, что нужно соблюдать противоэпидемические меры, - давайте эти вещи разделять", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Филатов указал, что мэр лучше понимает ситуацию в своей территориальной громаде и украинские мэры неоднократно говорили о том, что в стране нужен диалог с местным самоуправлением. "Поэтому, знаете, мы с Толиком Бондаренко разобрались нашим товарищеским мэрским судом", - отметил он.

Отвечая на вопрос ведущего о том, каким был "вердикт этого суда", мэр Днепра сказал: "По большому счету, Толик Бондаренко подставил других мэров. Потому что к другим мэрам пришли предприниматели и сказали, а почему нельзя сделать, как в Черкассах? То есть надо как бы советоваться. Я не буду обсуждать причины. Возможно, в этом была какая-то политическая подоплека, возможно, его сподвигли на это политические соратники. Но это следствие, а давайте говорить о причинах. В Украине не может быть двойных стандартов: ни для господина Бондаренко, ни для депутатов Верховной Рады и власть имущих".

Также Филатов убежден, что Бондаренко не заслуживает уголовных преследований, "как не заслуживают этого сейчас и другие мэры по различным основаниям".

Как сообщалось, 30 апреля исполком горсовета Черкасс принял решение о смягчении карантинных ограничений в городе 1 с мая, хотя по всей стране это планируется сделать только с 12 мая.

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета такого решения.

1 мая Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что предпосылкой для смягчения карантинных ограничений в городе стали неравные условия для предпринимателей.

Кроме того, мэр Черкасс утверждает, что еще до открытия уголовного производства по факту принятия решения исполкомом горсовета о смягчении карантинных ограничений, ему были звонки с угрозами уголовных дел. По словам Бондаренко, "уже прошло то время, когда законопослушные граждане Украины боялись правоохранительных органов".

2 мая мэр Черкасс Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин. "Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину", - заявил Бондаренко в видеообращении, размешенном в Фейсбук.

7 мая Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской облгосадминистрации об отмене решения Черкасского горисполкома о смягчении карантина. Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 года об ослаблении карантинных мероприятий остановлено.