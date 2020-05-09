ТРЦ, спортзалы, кинотеатры  останутся закрытым после 12 мая – КГГА

Торгово-развлекательные центры, спортзалы, кинотеатры школы, детские сады, высшие учебные заведения останутся закрытыми и после 12 мая, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Закрытыми остаются: школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения; театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное; развлекательные центры и развлекательные зоны; развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.); спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры; заведения бытового обслуживания населения (бани, SPA салоны, кабинеты массажа, папа салоны и т.п.); рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки; торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 кв.м.; Заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на автозаправочных станциях остаются закрытыми для посещения», - говорится в сообщении, на официальной странице КГГА в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В сообщении отмечается, что остается запрещенной реализация в торговых заведениях, МАФах алкогольных, в том числе слабоалкогольных, напитков на разлив.

«Разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов при условии соблюдения противоэпидемических требований. Также разрешено приготовления пищи и / или чайных, кофейных напитков и их продажа в стационарных и передвижных МАФах закрытого типа с применением курьерской доставки и реализации «на вынос».», - подытожили в КГГА.