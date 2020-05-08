События

23:38 08.05.2020

Боевики ранили одного украинского военнослужащего на Донбассе – штаб ООС

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Боевики ранили одного украинского военнослужащего на Донбассе – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований ранили в ходе очередных обстрелов украинского военнослужащего вблизи населенного пункта Пески на Донбассе,  сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 8 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески. Противник применил автоматические станковые гранатометы. Осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в ночь на субботу.

По данным штаба ООС пострадавший военный доставлен в лечебное учреждение и ему предоставлена надлежащая медицинская помощь.

«Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются», - подчеркнули в штабе ООС.

Теги: #ранение #украина #донбасс #обстрелы
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