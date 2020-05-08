Создание ЦОД возле ЗАЭС позволит компенсировать потерю генерацией больших промпотребителей – Буславец

Создание центра обработки данных возле Запорожской атомной электростанции позволит обеспечить для нее рынок сбыта электроэнергии, сократившийся после остановки мощных промпредприятий и запуска большого количества объектов солнечной и ветровой генерации, считает врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

"Запорожская атомная станция строилась в мощном промышленном центре для обеспечения больших промышленных энергоемких предприятий. Вы помните, в частности, Запорожский алюминиевый комбинат. Так случилось, что ряд этих предприятий был по разным причинам остановлен. К тому же, на юге Украины в последнее время было введено в эксплуатацию большое количество солнечных панелей и ветровых станций. В результате мы имеем профицит электроэнергии в этом регионе. Одним из перспективных вариантов, как эффективно использовать эти мощности, рассматриваем возможность создания рядом с АЭС дата-центра. Это даст дополнительный рынок сбыта для электроэнергии, произведенной станцией", – отметила Буславец в эфире телеканала Украина 24 в пятницу вечером.

По ее словам, она рада, что эта тема вызвала большой ажиотаж, хотя и стала объектом, в том числе для манипуляций.

"Это мировой тренд, и Украина тоже должна следовать мировым трендам", – резюмировала врио министра.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" разработал пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.

Проект предусматривает создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД, отмечают в министерстве энергетики и защиты окружающей среды, указывая при этом, что в перспективе подобные проекты могут выйти на самоокупаемость, а также реализацию ранее обозначенных президентом Украины Владимиром Зеленским целей по диджитализации.

НАЭК "Энергоатом" сообщил на своем сайте, что помимо проекта с Запорожской АЭС, рассматривает возможность строительства поблизости Ривненской станции ЦОД мощностью до 50 МВт с дальнейшим ее наращиванием свыше 200 МВт.