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23:17 08.05.2020

Коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину – Трамп

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Коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину – Трамп

Коронавирус COVID-19 рано или поздно исчезнет, причем даже в том случае, если не удастся создать вакцину от него, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Он исчезнет, даже если вакцины не будет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп полагает, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".

Он также заверил, что у многих компаний очень успешно идет работа над созданием вакцины. Вместе с тем, он напомнил, что существуют и заболевания, против которых вакцину создать не удалось.

Теги: #сша #трамп #вирус #мнение
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