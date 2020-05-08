Порошенко: сегодняшняя власть отдаляет членство Украины в ЕС и НАТО.

Смена власти, которая произошла в прошлом году отдалила перспективу членства Украины в НАТО и Европейском Союзе. считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Не хотят, не могут, не знают как, или на Путина оглядываются. Версии разные, но точно видно, что процесс, как минимум, поставленный новой властью на паузу» - цитирует Порошенко пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По мнению Порошенко, подавляющее большинство украинцев поддерживает евроатлантический курс Украины.

«А, главное, как показывают опросы общественного мнения, большинство украинский поддерживают и вступление Украины в ЕС, и членство в НАТО, потому что понимают, что только там - гарантия безопасности страны и каждого ее гражданина», - отмечает лидер партии «Европейская солидарность».

«Украина - неотъемлемая часть большой евроатлантической цивилизации, раскинулась по обе стороны Атлантики. Наше достойное будущее - только в Евросоюзе и НАТО. Мы решительно отвергаем идею разделения мира на сферы влияния. Не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе России с Украиной, без эффективных мер глобального влияния на Москву с целью убедить ее, что мир - это лучший выход для всех», - убежден Порошенко.