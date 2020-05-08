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22:55 08.05.2020

Саакашвили: Антикоррупционный суд пока "неуклюжий", НАБУ не берет взяток, но должно намного лучше работать

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Саакашвили: Антикоррупционный суд пока "неуклюжий", НАБУ не берет взяток, но должно намного лучше работать

Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что Украине нужно активизировать процесс реформ для привлечения зарубежных инвестиций, потому что пока реформы в стране не увенчались особым успехом.

            "Из Китая уходят предприятия, Украина может опять стать индустриальным хабом Европы, реально может стать, первый раз на таком уровне. Но для того, чтобы они сюда зашли – совсем другие регуляции нужны, совсем другие налоги нужны, бюрократии нужно гораздо меньше. Нужны суды. У нас есть уже первые задатки в виде антикоррупционного суда, но он маленький и очень неуклюжий пока. У нас есть Национальное антикоррупционное бюро, которое в принципе тоже не берет взяток, но я бы хотел, чтобы они намного лучше работали. Все остальное у нас пока достаточно прогнившее. Все попытки реформ никуда не зашли", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

            Саакашвили указал, что в этой ситуации нельзя недооценивать роль и личность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, которая, по его мнению, является решающей, и глава государства не является представителем старой элиты.

            "В Украине должна произойти антибюрократическая, антиэлитная революция. Все те люди, которые себя так хорошо чувствуют на этой "кормушке", они никуда не ушли, они остались. И они ждут, пока у нас этот пыл пройдет, люди, которые хотят изменений, ослабнут, и они опять скажут, что вот, мы говорили, ничего у них не получилось, мы вас предупреждали. Лучше нас слушать, старых опытных профессионалов. Чтобы этого не было, у нас всего несколько месяцев, мне так кажется", - отметил он.

 

   

Теги: #саакашвили #украина #суд
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