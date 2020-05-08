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22:38 08.05.2020

В Словении продолжаются антиправительственные протесты велосипедистов

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В Словении продолжаются антиправительственные протесты велосипедистов

В Словении уже третью неделю подряд продолжаются протесты против правительства страны, в которых принимают участие тысячи велосипедистов, пишет в пятницу Associated Press.

Чтобы выразить недовольство властью, жители проезжают на велосипедах по Любляне и другим городам, скандируя "воры".

Демонстранты, однако, стремятся соблюдать защитные меры на фоне вспышки коронавируса: по улицам они передвигаются в масках.

Участники акций подозревают правительство Янеза Янши в коррупции и считают, что власти используют пандемию в собственных интересах. Демонстранты требуют ослабления ограничительных мер и отставки премьер-министра.

Янез Янша возглавил правительство Словении незадолго до вспышки коронавируса, в марте 2020 года.

По состоянию на 8 мая в стране зарегистрировано 1450 случаев заражения COVID-19, а также 100 летальных исходов, 252 пациента вылечились.

Теги: #словения #правительство #протест
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