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22:07 08.05.2020

В Раде зарегистрирован законопроект о признании утратившим силу закона о запрете пропаганды георгиевской ленты

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В Раде зарегистрирован законопроект о признании утратившим силу закона о запрете пропаганды георгиевской ленты

Народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа За жизнь» Нестор Шуфрич предлагает признать утратившим силу  закон о запрете производства и пропаганды георгиевской ленты.

Как сообщает сайт парламента, законопроект №3457 о признании утратившим силу закона У "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" зарегистрирован в Раде 8 мая.

 

Теги: #рада #законопроект #украина
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