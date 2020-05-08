В Раде зарегистрирован законопроект о признании утратившим силу закона о запрете пропаганды георгиевской ленты

Народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа За жизнь» Нестор Шуфрич предлагает признать утратившим силу закон о запрете производства и пропаганды георгиевской ленты.

Как сообщает сайт парламента, законопроект №3457 о признании утратившим силу закона У "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" зарегистрирован в Раде 8 мая.