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22:00 08.05.2020

Постпред США при ОБСЕ призвал РФ прекратить искажение истории и напомнил, что многим народам Европы 1945 год свободу не принес

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Постпред США при ОБСЕ призвал РФ прекратить искажение истории и напомнил, что многим народам Европы 1945 год свободу не принес

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор призвал РФ прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны, подчеркнув, что ее окончание не принесло освобождение многим народам центральной и восточной Европы.

Как сообщается на сайте американской миссии при ОБСЕ, об этом он заявил в четверг в ходе онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ, посвященного 75-летию Победы в Европе.

"Для многих стран Европы 1945 год обозначил не возвращение к свободе, а начало почти 50-летнего гнета Советского Союза. Путь к истинному освобождению был долгим, и в некоторых случаях общества все еще идут по этому пути. Мы призываем Россию прекратить заниматься самовосхвалением, основанным на целенаправленном искажении истории. Мы стоим на позициях солидарности с нашими европейскими партнерами, выступающими против фальсификации истории Россией", - сказал Гилмор.

По его словам, США помнят об этой войне и чтят погибших в ней вместе со своими союзниками, "включая Россию в то время". В то же время, он отметил, что, "вспоминая историю Второй мировой войны, мы не можем забывать, что для многих народов Центральной и Восточной Европы нацистский гнет против их воли сменили коммунистические репрессии". "Для них благословенная свобода, которую Западная Европа праздновала в 1945 году, пришла только в 1989, 1990 году или позже. Только положения о правах человека Хельсинкского заключительного акта, учредившего ОБСЕ, помогли этим народам восстановить свою свободу и права человека", – сказал дипломат.

Он также отметил, что военное и гражданское население Советского Союза пошло на огромные жертвы, чтобы победить нацистов, и США всецело и безраздельно чтят память погибших. "При этом мы не должны забывать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Сталин и Гитлер заключил договор о разделе Восточной Европы на зоны, контролируемые Советским Союзом и нацистами. Я уверен, что наши польские друзья сегодня не забыли этот факт ни на секунду", - резюмировал Гилмор.

Теги: #рф #вторая_мировая_война #сша
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