У второго сотрудника офиса вице-президента США Пенса подтвердился коронавирус

Сотрудник офиса вице-президента США Майка Пенса заразился коронавирусом, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что это уже второй случай заболевания COVID-19 среди подчиненных Пенса с начала марта.

На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сказала, что предприняты особые меры и распоряжения, чтобы не допустить распространения коронавируса среди сотрудников администрации.

Президент США Дональд Трамп, комментируя этот случай, отметил, что активное тестирование людей на коронавирус - "это не панацея". "Дело в том, что между двумя тестами могут происходить разные вещи", - сказал он журналистам.

Трамп добавил, что Пенс ранее в пятницу прошел тест на коронавирус. "Тест - отрицательный", - сказал президент США.