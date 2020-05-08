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21:46 08.05.2020

У второго сотрудника офиса вице-президента США Пенса подтвердился коронавирус

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У второго сотрудника офиса вице-президента США Пенса подтвердился коронавирус

Сотрудник офиса вице-президента США Майка Пенса заразился коронавирусом, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что это уже второй случай заболевания COVID-19 среди подчиненных Пенса с начала марта.

На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сказала, что предприняты особые меры и распоряжения, чтобы не допустить распространения коронавируса среди сотрудников администрации.

Президент США Дональд Трамп, комментируя этот случай, отметил, что активное тестирование людей на коронавирус - "это не панацея". "Дело в том, что между двумя тестами могут происходить разные вещи", - сказал он журналистам.

Трамп добавил, что Пенс ранее в пятницу прошел тест на коронавирус. "Тест - отрицательный", - сказал президент США.

Теги: #сша #белый_дом #коронавирус
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