Венедиктова сообщила в НАПК о возможном конфликте интересов в деле о недекларировании имущества

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) о возможном конфликте интересов в деле о внесении ею недостоверных данных в декларацию, которое начало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по заявлению активиста Сергея Стерненко.

"Заявитель по делу - лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", - сообщила она в обращении, обнародованном пресс-службой Офиса генпрокурора.

Венедиктова также подчеркнула, что "уважает правоохранительные органы" и "не имеет сомнений в их профессиональности".

"Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона", - подчеркнула генпрокурор.

Как сообщалось, Стерненко подал заявление о недекларировании Венедиктовой имущества. Речь шла о часах стоимостью около EUR10 тыс., а также о членстве в общественной организации с признаками прибыльности. 29 апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал НАБУ открыть дело по заявлению.