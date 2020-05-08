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21:04 08.05.2020

Великобритания будет с осторожностью смягчать ограничительные меры

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Великобритания будет с осторожностью смягчать ограничительные меры

Правительство Великобритании будет осторожно смягчать ограничительные меры, принятые в борьбе с распространением коронавируса, заявил Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис.

"Мы должны быть реалистами, не будет принято никаких серьезных изменений в одночасье", - сказал Юстис на ежедневном брифинге.

Ранее сообщалось, что Британия может ослабить некоторые ограничительные меры с 11 мая. Британский премьер Борис Джонсон сообщил, что в это воскресенье он выступит с заявлением о конкретных планах снятия мер.

По состоянию на 8 мая, в Великобритании зафиксировано 217 185 случаев заражения коронавирусом, из них более 4,5 тыс. - за последние сутки. В стране скончались еще 626 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности, в Великобритании зарегистрировано более 31 тыс. летальных исходов.

Теги: #карантин #британия
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